株式会社LASSICが運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,005名を対象に「リモートワークと年収のトレードオフに関する調査」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー フルリモート勤務のために年収減額を許容