NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていた佐藤弘道が3日に自身のアメブロを更新。脊髄梗塞を発症してから丸2年が経過したことを報告し、当時の心境や現在の活動についてつづった。この日、佐藤は「2024年6月2日、朝、目覚めて4時間後には完全に下半身麻痺となり、おへそから下は完全に動きませんでした」と2年前を回想。「その頃は自殺も考えていましたが、妻や息子たちのお陰で前を向