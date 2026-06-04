連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演を務める河合優実さん（右）と脚本を担当する宮藤官九郎さん＝4日午後、東京・渋谷のNHK放送センターNHKは4日、2028年春から放送する連続テレビ小説に俳優の河合優実さん（25）が主演すると発表した。タイトルは「ほんのモキチ」で、脚本は宮藤官九郎さん（55）が務める。日本を代表する歌人の斎藤茂吉とその妻の輝子がモデルだが、一部をフィクションとして大胆に再構成し、杜モ吉とテル