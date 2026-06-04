サッカー元日本代表ＤＦ中沢佑二氏が４日、都内で行われた「＃トミと新たな景色を」応援キャンペーンの始動発表会に出席し、北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたＤＦ冨安健洋にエールを送った。中沢氏は「冨安選手は日本でも歴代最強と言われるディフェンス」と評した上で「少しけがもあったりして、そこから一歩踏み出すのは勇気がいること。色々な不安がある中でもこうして完全復活して冨安選手がいる。強いメンタリティー、強い