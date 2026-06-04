4人にけがをさせたクマが緊急銃猟体制のなか現場から逃げ出したことについて、福島市が緊急会見を開きました。警戒呼びかけ：クマが逃げております、気を付けてください。福島市笹木野ではおととい、体長1メートルほどのクマが事業所や住宅地で次々と人を襲い、男女4人がけがをしました。クマはその後、工場内に居座ったため、福島市が緊急銃猟体制をとり麻酔銃を撃ったり箱わなを設置したりするなどして捕獲を試みましたが、きの