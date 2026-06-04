映画館は指定席のシステムのところが多く、チケットを購入する際に席を選ぶことができます。 1人で映画鑑賞をする場合、できるだけ隣に人がいない席が良いという人も多いかと思いますが、満員のときやなるべく真ん中の席で映画を見たい場合など、隣の席が埋まっている席を選ぶこともあるのではないでしょうか？ 本記事では、あえて1席空けて映画のチケットを購入することで2席分の料金で3席分を使おうとすることは非