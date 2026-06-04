毎月欠かさず仕送りを続けてきたのに、親が亡くなったとたんに「半分は兄のものだ」と言われれば、納得できないと感じるのは当然のことだといえるでしょう。 しかも、送り続けたお金が一切使われずタンス預金として残っていたとなれば、なおさら複雑な思いになるかもしれません。本記事では、仕送りがタンス預金になっていた場合の相続上の扱いや、寄与分・特別受益との関係について整理していきます。 仕送りがタ