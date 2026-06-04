群馬県など一部の地域で葬儀に参列する際、「新生活」という言葉を耳にすることがあります。 一般的な香典のつもりで1万円を用意していたら、「新生活で出すから1000円でいいよ」と言われ、驚いた経験を持つ人もいるかもしれません。出費が減るのは助かるものの、「マナー違反にならない？」「普通の香典と何が違うの？」と不安になりますよね。 今回は、一般的な香典の相場と比較しながら、一部地域に根付く