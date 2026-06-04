米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（バージニア州リッチモンド）が３日（日本時間４日）に放送され、ＡＥＷ女子世界王者の?毒蜘蛛?テクラ（３３）が、女子プロレス「スターダム」を侮辱した。度重なる素行不良により、昨年４月２７日付でスターダムを解雇された。同年５月からＡＥＷに加入し、スカイ・ブルー、ジュリア・ハートと「トライアングル・マッドネス」を結成して暴れまわってきた。今年２月にはクリス・ス