幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が、自身不在のビジネスインフルエンサー界隈で相次ぐ騒動やバトルに驚きの声を上げた。箕輪氏は４日、Ｘに「なんかビジネスインフルエンサーたちが揉めたりトラブったりしてるのに俺だけフットサルとか恋愛相談とか野営とかしてる。ジャンルがおかしくなってきた」と投稿した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」では堀江貴文氏が元２ちゃんねる管理人のひろゆき