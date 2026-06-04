K-POPシーンでトップを走っていた大人数グループが半数近くまで減ることは、致命的な危機とみなされる。ファンが愛してきたメンバー同士の関係性は変化し、隙間なく埋まっていたステージには空白が生まれる。パフォーマンスの迫力も失われかねない。【話題】ZB1、元メンバーとの関係に言及「仲間として応援」ZEROBASEONEに懸念の声が集まった背景には、こうした事情があった。しかし彼らは、その過渡期を見事な“成長ストーリー”