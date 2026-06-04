【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の制作・主演発表記者会見にて、主演を女優の河合優実が、脚本を宮藤官九郎が務めることを発表した。ドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS／2024）以来となるタッグに、反響が寄せられている。【写真】2027年度前期朝ドラ主演女優◆宮藤官九郎、河合優実の起用について「真っ先に河合さんって思いました」2024年に放送され、社