ガールズグループizna（イズナ）の日本初“冠バラエティ番組”が放送される。izna初の冠バラエティ番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』が、6月10日と17日の2週にわたりABEMAで放送される。【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー本番組は、人気お笑いコンビ・ぺこぱがMCを務め、メンバーたちは日本の王道バラエティ企画に全力で挑戦。日本のバラエティ番組の洗礼を受けながら、ここでしか見られない素