【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」制作・主演発表記者会見を実施し、女優の河合優実（25）が主演を務めることを発表。会見では、制作統括の板垣麻衣子氏が河合にオファーした経緯を明かした。【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆河合優実、朝ドラ主演オファーは満場一致板垣氏は、河合が演じる主人公・テル子について「歌人の妻でありな