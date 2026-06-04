歌手キム・ジョングクが、俳優チャン・グンソクの近くに住んでいることを明かした。来る6月5日、韓国で放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『クイズバラエティ〜屋根部屋の問題児たち』には、元祖韓流スターで“アジアプリンス”ことチャン・グンソクが出演する。【写真】チャン・グンソク、不動産資産は100億円超!?この日、キム・ジョングクは、チャン・グンソクの家の近くに住んでいるだと話した。2人は、路地1つを挟んだところで