中道改革連合の前衆院議員の枝野幸男氏が2026年6月3日にXを更新し、「週刊文春」が高市早苗陣営の誹謗中傷動画作成・拡散疑惑の続報を出したことに言及。予算委員会での野党の追及への期待感を明かした。「何をやっても野党を批判し政権を擁護する方々の声を気にせず」高市首相自身は繰り返し秘書の関与を否定しているこの疑惑。一方、「週刊文春」は3日、高市首相の公設第一秘書と動画作成者とされる男性のウェブ会議の音声を電子