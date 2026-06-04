ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」を2026年6月10日から販売する。今年は、「ピーチデザート」メニュー全4品をラインアップ。ピーチソースを刷新し、桃の果肉感をより感じられる味わいに仕上げた。いずれも、朝10時から販売する。【びっくりドンキー ピーチデザート4品の画像はこちら】◆ピーチパフェ 税込980円北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ