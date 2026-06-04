【To LOVEる-とらぶる-ダークネスDesktop Cute 結城美柑】 6月3日 公開 タイトーは、プライズ賞品のフィギュア「To LOVEる-とらぶる-ダークネスDesktop Cute 結城美柑」を6月3日に公開した。 本製品は「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「結城美柑」のルームウェア姿を立体化したもの。座り姿を表現する「Desktop Cute」として、可愛らしい部屋