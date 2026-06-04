NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは女優・河合優実が務めると発表した。27年後期の作品は現時点で公式発表されておらず、異例の発表となった。これについて、制作陣は「今回うちのほうが早く決まりましたので早く発表させていただいた」と説明した。現在は26年前期として見上愛・上坂樹里W主演の「風、薫る」が放送中。同局は昨年11月に