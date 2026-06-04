◇ナ・リーグドジャース7―0Ｄバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地フェニックスでダイヤモンドバックス戦に先発し、6回を2安打無失点、6奪三振に抑え、今季6勝目を挙げた。ドジャースは2連勝で40勝に到達し、今季最多の貯金18とした。序盤は荒れ気味だった大谷。初回、1番のペルドモには2球目の99.6マイル（約159キロ）が膝元を襲い、2回先頭の4番アレナドに