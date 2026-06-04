◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)ダイヤモンドバックスとの3戦目に挑んだドジャース。投打二刀流で出場した大谷翔平選手の躍動もあり、完封勝利での2連勝としました。これが今季10登板目となった大谷選手。初回の第1打席では力走でセカンドへの内野安打をもぎ取り、息を整えつつ1回裏のマウンドへあがります。立ち上がりは少し制球に苦しみ、相手打者にヒヤリとする球を投じる様子も