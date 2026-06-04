NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは河合優実が務めると発表。脚本は宮藤官九郎氏。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となった。宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」で脚本を担当。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成長と、ローカルアイドルとしての活躍を描き、一世を風靡（び）した。今回は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデ