広東省肇慶市の山奥で5月18日から行方不明になっていた11歳の男児が13日後の同月30日に、自宅から8キロ離れた木々が茂る山間の窪地で、奇跡的に無事発見された。5月18日午後、肇慶市懐集県詩洞鎮安華村に住む男児が行方不明になり、家族が探しても見つからなかったことから、警察に通報。警察の調べで、男児の家は山奥にあり、周囲にある民家はその1軒しかないことから、男児は山奥で道に迷ったとみられた。それから13日間にわたり