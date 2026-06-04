富士24時間レースで通信インフラ実証開始サーキット向け共用ネットワーク構築へ日本自動車会議所は2026年6月4日、モータースポーツ業界のデジタル環境強化に向けた大容量データ通信の実証実験を開始すると発表しました。対象はスーパー耐久第3戦富士24時間レースで、一時的なネットワークを活用して通信品質の検証や将来的な複数サーキットでの設備共用化を視野に入れた取り組みとなります。レース開催時のサーキット