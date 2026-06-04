発売から3年半のクロストレック、今後はどうなる？2022年12月に発売されたスバル「クロストレック」は、かつて「XV」として販売されていたモデルの後継にあたるコンパクトSUVです。「インプレッサ」と同じプラットフォームを用いたそのボディサイズは、全長4480mm×全幅1800mm×全高1575mmと、市街地での取り回しの良さとスバルのSUVらしいタフさを両立させています。【動画】超カッコイイ！ これがスバル「コンパクトSUV」です