● ダイヤモンドバックス 0 − 7 ドジャース ○＜現地時間6月3日チェイス・フィールド＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」でフル出場。投げては6回2安打無失点の快投、打っては3安打含む5出塁と投打に渡る大活躍を見せ、自身4連勝となる今季6勝目（2敗）を手にした。7回無失点の快投を見せた5月13日（同14日）のジャイアンツ戦から3連勝中の投