ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』と、オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）主催の「第42回ATP賞テレビグランプリ」において、それぞれ「情報・バラエティ部門」「ドラマ部門」の奨励賞を受賞したことが発表された。 （関連：【画像あり】“おひな様”こと長浜広奈のギャル化も大きな話題を呼んだ『今日好き 夏