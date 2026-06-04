テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」が、6月17日（水）から9月23日（水）の3ヵ月限定で、東京・中目黒にオープンすることが発表された。【写真】648通りからどれを選ぶ？「my雪見だいふく」カスタムメニュー一覧■2個まで選択可能今回登場する「my雪見だいふく」は、「雪見だいふく」のカスタマイズ体験や季節ごとに変わる「スペシャルメニュー」、老舗茶舗とのコラボドリンクやグッズ購入を楽しめる体験型店舗。自