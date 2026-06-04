6月4日午前9時半ごろ、新潟県南魚沼市の八海山で行方が分からなくなっていた長野県下高井郡野沢温泉村の女性(56)が見つかり、その後死亡が確認されました。 警察によりますと、3日午前8時10分ごろ、八海山スキー場の関係者から「登山客のバイクが駐車されたままになっている。遭難しているかもしれない」という通報がありました。新潟県消防防災ヘリコプターなどによる捜索が4日に行われ、女性が発見されたという