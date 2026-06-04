NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説『ほんのモキチ』の主演を河合優実が務めることを発表した。脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。【写真】脚本を務めるのは…ハット姿で登場した宮藤官九郎氏2025年春に放送された朝ドラ『あんぱん』で今田美桜演じる主人公・のぶの姉・蘭子役を演じていた河合。朝ドラヒロインへの思いを聞かれると「ずっと夢でしたと言いたいところ