台風6号の影響で広い範囲で雨となった6月3日から一転、4日は天気が回復し、青空も見えています。ただ、下越では強風に注意が必要です。 台風6号の影響で6月3日は広い範囲で雨が降りましたが、4日は天気が回復。各地で朝から青空が広がりました。 このため朝から気温が上がり、午前8時の段階で新潟市東区では最高気温が23℃となるなど20の観測地点で20℃を上回りました。 このあと気温はさらに上がり、日中の最高気温は新潟市中