現在の皇室の方々は16人いますが、およそ30年で10人減っています。このうち、継承権があるのは3人のみ。愛子さまは「天皇」になれない決まりです。“安定的な皇位継承”をどうするのか？今、与野党の議論が続けられています。しかし、その議論は「皇族の数をどう確保するか」がテーマになっていて、「女性・女系天皇を認めるか」の議論は“棚上げされた”ままです。【画像で見る】皇族数を確保するための案減少続く皇室、どう守る