アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」4種を10日から販売する。【画像】どれを食べるか迷う…価格など商品概要今年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品がラインナップ。さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げた。■商品詳細「ピーチパフェ」北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ