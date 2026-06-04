アメリカメディアはトランプ大統領が、イランによる攻撃でアメリカ兵が死亡すればイランとの停戦を打ち切る考えを側近らに伝えたと報じました。ウォールストリート・ジャーナルは3日、当局者の話として、トランプ大統領が側近らに対し、イランによる攻撃でアメリカ兵が死亡した場合、「停戦の破棄を検討する」と述べたと伝えました。アメリカとイランは停戦後もミサイルやドローンによる断続的な攻撃を続けていますが、トランプ氏