◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては６回２安打無失点の好投で防御率が０・７４になると、打っても９回にこの日３本目の安打を放ち、打率が３割１厘となった。１回表先頭の１打席目は４年連続で１２勝以上を挙げている先