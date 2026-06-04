【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の制作・主演発表記者会見を実施。ネット上では早くも夫役を務める役者に注目が集まっている。【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆朝ドラ「ほんのモキチ」斎藤茂吉役に注目集まる女優の河合優実が主演を務める本作は、朝ドラ史上最も不仲な夫婦・斎藤茂吉と輝子をモデルとした物語。脚本は宮藤官九郎が