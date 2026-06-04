【モデルプレス＝2026/06/04】マクドナルドから、FIFAワールドカップ26の開催を記念し、ベッカムやロナウジーニョら豪華サッカーレジェンドのコレクタブルカップ付きの「FIFAワールドカップ26セット」が、6月17日から登場する。【写真】デビッド・ベッカムら豪華レジェンド出演のCMも公開◆FIFAワールドカップ26開催記念の特別なセットマクドナルドは「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトに、FIFAワールドカップ26を