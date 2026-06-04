NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務めると発表した。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。斎藤茂吉は近代短歌を代表する歌人であり、精神科医としても活躍。その生涯を支え、晩年には世界108カ国を旅した