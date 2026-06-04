お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した女優・戸田恵子（68）との交流のきっかけを明かした。家族ぐるみの付き合いがあるという戸田とのそもそもの出会いについて、山崎は「名古屋のほうでレギュラー番組を。戸田さんと僕とロバートで」と説明。戸田は「“ザキロバケイコ”っていう」と番組名を明かした。当時、山崎は38歳。「