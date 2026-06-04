落語家の笑福亭鶴瓶（74）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。鶴瓶は「ホラン千秋やっぱ頭がきれるし、綺麗」とつづり、ホラン千秋との2ショットを披露。ファンからは「キレイな方の隣だと嬉しそうやで師匠」「羨ましいツーショット」「お二人とも素敵な笑顔ですね」などの声が寄せられた。