和歌山を拠点に活動する落語家、桂枝曾丸さんが6月4日の「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」にゲスト出演。爆笑問題・太田光さんが出演するradiko15周年を記念したオリジナルポッドキャスト「太田光と15人のしゃべり手」の一人に選ばれ、東京でのラジオ収録に参加した。全国の錚々たるメンバーに選ばれた理由とは。そして、東京で体験したという衝撃の出会いとは。その舞台裏を語った。 ©️ABCラジオ 東