◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第6打席も右前打を放ち、今季6度目の1試合3安打をマークした。7−0の9回1死一、二塁で迎えた第6打席は相手4番手・トンプソンの2球目、スライダーにバットが折れたものの右前に運んで、この日3度目のHランプを灯した。初回