政府、与党が、飲食料品の消費税減税に伴って減収の恐れがある外食業界や中小の農水産業者に対し、補助金による支援を検討していることが4日分かった。飲食店の客足が鈍ったり、零細農家の手取りが減ったりする懸念が高まっているため。