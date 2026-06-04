【「ダンジョンを造ろう」第2巻】 6月8日発売 価格：792円 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックスより漫画・春雷氏、原作・渡良瀬ユウ氏、キャラクター原案・細居美恵子氏によるマンガ「ダンジョンを造ろう」第2巻を6月8日に発売する。価格は792円。 【あらすじ】 魔導書『ダンジョンを造ろう』に導かれ世界征服をするこ