日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)がメキシコ・モンテレイでの事前キャンプの初日練習後、報道陣の取材に応じ、現地の暑さや日本とのマイナス15時間の時差を経ての調整に「試合と同じ強度でやることで順応できるのでしっかり練習できれば」と意気込んだ。昨年9月のアメリカ遠征時に負傷離脱中だった鈴木にとって、W杯が人生初のアメリカ・メキシコ遠征。前日2日夜のモンテレイ到着時には空港とホテルで地元の熱烈な歓迎を