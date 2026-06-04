6月4日（現地時間3日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」初戦に臨んだ。 55－48の7点リードで迎えた第3クォーター。スパーズはこの日最大となる14点差をつけたものの、ニックスに詰め寄られてしまう。それでも、第4クォーター中盤に8点を追う展