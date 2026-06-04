データセクションは後場動意。上昇率は一時８％を超えた。きょう正午ごろ、台湾ＡＳＲｏｃｋＲａｃｋとエヌビディア＜NVDA＞製Ｂ２００を搭載したＧＰＵサーバー５８７台の取得に関する売買契約を締結したと発表しており、株価の刺激材料となっている。取得金額は２億５７４０万ドル。７～８月に段階的に稼働する予定のタイ・バンコク近郊のＡＩデータセンターに導入する。 出所：MINK