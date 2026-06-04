関東電化工業はストップ高の水準となる４４０５円に買われ、上場来高値を更新。その後同水準でカイ気配に張り付いている。同社は産業用ガス事業を展開。キオクシアホールディングスの３Ｄ－ＮＡＮＤデバイス製造におけるメモリーチャネルホールエッチングプロセスにおいて、関電化が供給するガスである「ＫＳＧ－１４」が採用されていることで知られている。メモリー価格の高騰により業績が