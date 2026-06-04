ＣＩＮＣが後場急伸し、年初来高値を更新した。同社は午後１時ごろ、ＡＩ誤情報チェック機能を開発したと発表しており、これが材料視されているようだ。 これは、チャットＧＰＴなどの生成ＡＩの回答に自社や自社プロダクトの間違った情報が出ていないかを確認できるもの。この機能により、同社はＡＩ検索最適化コンサルティングサービスの支援で、「誤情報発生状況の把握」から「改善施策実施後の効果検証」までスム