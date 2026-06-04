トラース・オン・プロダクトは後場急落し、年初来安値を連日更新した。きょう正午ごろ、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表した。売上高が７４００万円、営業損益が３９００万円の赤字となった。同社は２６年１月期第３四半期から連結決算に移行したため前年同期との比較をしていないものの、単独決算だった２６年１月期第１四半期は売上高が１億４２００万円、営業利益が７００万円だったことから